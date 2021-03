Nuovo piano vaccinale Covid, c'è attesa: le novità

(Adnkronos)

Attesa per l'arrivo del nuovo piano di vaccinazioni anti covid-19 allo studio da parte del governo. Una volta chiusa la fase delle somministrazioni destinate agli anziani over 80, potrebbe arrivare nei prossimi giorni l'accelerata sulla messa in sicurezza anche delle altre fasce di popolazione. Dalla bozza, in via di definizione, si attendono novità sulla quantità delle nuove dosi in arrivo ma anche su distribuzione e logistica per le somministrazioni sul territorio.

Novità potrebbero arrivare già da domani quando la nuova proposta dovrebbe approdare al tavolo della Conferenza delle Regioni. Proprio ieri il presidente della Regione Liguria e vice Presidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, aveva riferito, durante il punto stampa quotidiano sull'andamento del covid: "Giovedì mattina in Conferenza delle Regioni come ha spiegato il ministro Speranza arriverà una nuova proposta di piano strategico vaccinale".