ONU e Unicef in aiuto del Sud del mondo grazie agli NFT

Il progetto Giga, nato da una partnership tra ONU e Unicef per portare la connessione internet alle scuole del Sud del mondo che non hanno accesso alla rete, ha raccolto circa 700mila dollari. Il progetto ha beneficiato di una raccolta fondi basata in parte sulla vendita di collezioni NFT d’autore, evidenziando ancora una volta le virtuose potenzialità del mondo cripto. Secondo le stime più credibili, sono oltre 3 miliardi le persone che non dispongono di un accesso ad internet, con importanti conseguenze sul piano delle disuguaglianze.