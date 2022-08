OSS. EUROBET: aspettando la Serie A ripartono i principali campionati europei. Moto GP, a Silverstone Bagnaia favorito con il 38% dei pronostici

Roma, 5 agosto 2022. Il primo fine settimana di agosto porta con sé la ripresa dei principali campionati europei: scaldano i motori infatti Bundesliga, Ligue 1 e Premier League. Nuove emozioni da vivere per gli appassionati, in attesa che la prossima settimana riparta anche la Serie A. Questa sera ore 20.30 i Campioni di Germania del Bayern Monaco debuttano in trasferta contro l’Eintracht Francoforte: secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it), il 92% vede i bavaresi vincenti in questo primo match, mentre i padroni di casa raccolgono il 2% delle preferenze. Tra i risultati esatti più quotati troviamol’1-3, lo 0-3 el’1-2.

Al termine della scorsa stagione, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen avevano concluso rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica: le due compagini si sfideranno questo sabato ore 18.30.Il Borussia Dortmund risulta favorito con il 51% delle preferenze, mentre la squadra ospite raccoglie il 27%; pareggio dato al 22%. Tra i risultati esatti più giocati spiccano il 2-1, il 3-1 e il 2-2.

Dopo aver conquistato la Supercoppa francese la scorsa settimana, il PSG si prepara all’esordio in campionato in casa del Clermont, previsto per sabato ore 21.Gli appassionati pronosticano una vittoria dei parigini al 98%.I risultati esatti più giocati confermano le sensazioni dei tifosi: ad emergere infatti lo 0-2, lo 0-3 e l’1-3.

Domenica ore 20.45 sarà il turno dell’Olympique Marsiglia, che ospiterà il Reims: il 78% dei tifosi è convinto che saranno i padroni di casa a prevalere. Il 14% auspica un debutto in parità per le due squadre, mentre il Reims è dato vincenteall’8%. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati l’1-0, il 2-1e il 2-0 sembrano essere gli esiti più probabili.

In Premier League, il Liverpool esordirà sabato alle 12.30 sul campo del Fulham, tornato nella massima serie dopo un anno di Championship. Secondo l’analisi dell’Osservatorio Eurobet, il 97% dei tifosi vede proprio i Reds favoriti, mentre i londinesi raccolgono l’1%. Tra i risultati esatti più pronosticati troviamo però l’1-0, il 2-1 e l’1-2.

I campioni d’Inghilterra del Manchester City debuttano contro il West Ham: il match si giocherà domenica ore 17.30 all’Olympic Stadium di Londra. L’85% dei tifosi vede gli uomini di Guardiola vincenti, Hammers dati favoriti all’8%. Tra i risultati esatti maggiormente pronosticati troviamo l’1-2, il 2-2 e lo 0-2.

Tempo di ripartenza anche per la MotoGP dopo la pausa estiva: in questa dodicesima tappa si va in scena a Silverstone. Nella corsa britannica, la Ducati di Bagnaia parte favorita con il 38% dei pronostici, seguita dalla Yamaha guidata da Quartararo (23%). A distanza l’Aprilia di Aleix Espargaró con il 19% delle preferenze.

