OSS. EUROBET:Serie A, giornate cruciali in ottica salvezza. MotoGP, sul Circuito Bugatti Bagnaia è il favorito

Roma, 12 maggio 2023. La trentacinquesima giornata di Serie A si apre con l’anticipo delle 20:45 di questa sera tra Lazio e Lecce.Gli uomini di Sarri vogliono assicurarsi un post oin Champions League.I salentini, invece, cercano i tre punti per riprendere la loro corsa verso la zona salvezza. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) l’83% degli appassionati è convinto che saranno i biancocelesti ad uscire vittoriosi.Questa sensazione si riflette nei risultati esatti maggiormente quotati: il 2-0, il 3-1 e il 3-0.Il capitano della Lazio Ciro Immobile potrebbe aprire le marcature, insieme ai compagni di squadra Zaccagni e Milinkovic-Savic.

Nella giornata di sabato, alle 18, il Milan farà visita allo Spezia. I padroni di casa non vincono da otto gare e sono terzultimi in classifica, mentre i rossoneri vengono dalla pesante sconfitta contro l’Inter in Champions League.Il 92% vede gli uomini di Pioli vincenti. Tra i risultati esatti più giocati emerge lo 0-1, lo 0-2 e l’1-2. I marcatori più attesi sono i milanisti Rebice Díaz, insieme all’attaccante dello Spezia Nzola.

La giornata di domenica si apre con la sfida delle 12:30 tra Verona e Torino. I gialloblù, a poche lunghezze dallo Spezia terzultimo, hanno bisogno dei tre punti per conquistare la matematica salvezza.I granata vengono da due partite in cui hanno dimostrato un’ottima forma fisica. Secondo gli appassionati, gli esiti di questo match sono aperti: il 42% auspica la vittoria dei padroni di casa, il 37% ritiene che il match terminerà in pareggio, mentre il 21% prevede la vittoria del Torino.I risultati esatti più giocati sono il 2-1, l’1-1 e l’1-0. La partita potrebbe essere sbloccata dall’attaccante granata Verdi, seguito dal compagno di squadra Sanabria e dallo scaligero Djuric.

Domenica sera alle 20:45 la Juventus ospiterà la Cremonese.I padroni di casa scendono in campo dopo pochi giorni dallo scontro di Europa League con il Siviglia. La squadra di Ballardini prova il tutto per tutto alla ricerca della salvezza. Gli appassionati pronosticano una vittoria bianconera al 97%. Tra i risultati più giocati spiccano il 2-0, il 3-1 e l’1-0. Vlahovic potrebbe mettere a segno la prima rete di questo match.

L’Osservatorio Eurobet ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori per il MotoGP di Francia, quinta tappa del Mondiale 2023. Sul Circuito Bugatti il pilota della Ducati Bagnaia raccoglie il 44% delle preferenze, seguito da Marquez (Honda) che colleziona il 37%.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

