Pallone spia in spazio aereo Usa, Cina: "Nessuna intenzione di violare sovranità"

Gli Stati Uniti stiano "calmi, stiamo verificando la situazione", ma da parte cinese non c'è "alcuna intenzione di violare la sovranità" di alcun Paese. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, in un riferimento al pallone spia cinese che da un paio di giorni sta sorvolando il territorio americano, secondo quanto riferito dal Pentagono.

"La Cina è un Paese responsabile e ha sempre rispettato rigorosamente le leggi internazionali, e non ha intenzione di violare il territorio e lo spazio aereo di alcun Paese sovrano - ha affermato Mao - Per quanto riguarda il pallone aerostatico, come ho appena detto, stiamo esaminando e verificando la situazione e speriamo che entrambe le parti possano gestirla insieme con calma e attenzione". E ancora, la portavoce ha sottolineato che "prima che si chiarisca quanto accaduto, ogni speculazione deliberata o ingigantita non aiuterà a gestire la materia".