PENNY Market apre a Bari un nuovo punto vendita nella centralissima via Pasubio

La Puglia sempre più al centro delle strategie di PENNY Market Italia

Cernusco, 15 dicembre2021– Apre domani 16 dicembre a Bari, in via Pasubio angolo via Petroni, un nuovo spazio PENNY Market. All’interno dello store, il quarto in città, il cinquantunesimo nella regione, tutto il personale è stato assunto selezionando le richieste pervenute dai candidati della città.

Il nuovo Penny, che ha una superficie di circa780 mq di area vendita, offre ai propri clienti oltre ai reparti freschissimi di frutta e verdura, pane prodotto da fornitori locali in aggiunta a quello sfornato quotidianamente dal negozio e al pesce fresco. Il punto vendita ha all’interno anche i reparti di macelleria e gastronomia servite e il punto caldo, con proposte dei piatti locali più richiesti.

Sostenibilità e territorialità sono al centro dello store. Molta attenzione è riservata all’offerta di prodotti della tradizione locale, con proposte quattordicinali sempre nuove e diversificate accanto a quelle dell’assortimento fisso di tutti i reparti: numerosi prodotti freschissimi sono di provenienza regionale e del territorio, così come tanti articoli dell’assortimento dry provengono da fornitori in ambito regionale.

Oltre a circa 2000 referenze tra dry e freschi, il nuovo negozio vanta una scelta selezionata anche nel settore non food. Nel nuovo PENNY Market la shopping experience è all’insegna dell’italianità e del territorio. Il consumatore trova un vasto assortimento di prodotti nazionali, per una spesa volta a valorizzare - con responsabilità - le eccellenze italiane e locali in ambito food e non.

La sostenibilità è tra i punti di forza del nuovo punto vendita, che adotta tecnologie con basso impatto ambientale in grado di migliorare la percezione dell’ambiente.

L’obiettivo di ottenere la massima qualità riducendo i consumi è stato perseguito installando corpi illuminanti a LED con bassi consumi energetici ed alta resa cromatica e banchi frigoriferi con chiusure vetrate in grado di abbattere i consumi e migliorare il comfort climatico lungo il percorso di acquisto.

Questa tecnologia contribuisce a risparmi annui fino a 48.000 KWh, traducibili in circa 9 tonnellate equivalenti di petrolio non bruciate e con una mancata emissione di CO2 in atmosfera pari a circa 17 tonnellate.

Sarà l’assessore alle attività economiche Carla Palone, su delega del sindaco di Bari, a rappresentare le istituzioni all’inaugurazione.

Il negozio osserverà il seguente orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato: 08:00 - 21:00. Domenica 8.30-13.30 /16.00-20.00

PENNY MARKET

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 400 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Market valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 4300 dipendenti, di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente.

Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY.

Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

