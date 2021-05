PENNY Market, nuovo store a Gorgonzola

Nel nuovo store grande attenzione a sostenibilità e territorialità dei prodotti

Cernusco S/N, 12 maggio 2021 – Apre domani a Gorgonzola, all’incrocio tra via Piacenza e via Trieste, un nuovo spazio PENNY Market. Lo store, che ha una superficie di vendita di poco meno di 1000 mq e un ampio parcheggio interrato e raso terra, si pone come punto di riferimento per un’utenza sino a questo momento non servita da attività commerciali di medie dimensioni nell’area di riferimento. Con questa apertura PENNY Market consolida la sua presenza nell’hinterland a est di Milano, ove l’azienda è già presente con i punti vendita di Pioltello, Cernusco, via Padana Superiore e via Verdi, Pessano con Bornago e Caleppio di Settala.

Oltra a un assortimento di circa 2000 prodotti tra dry e freschi, il nuovo negozio vanta una scelta selezionata anche nel settore non food. Nel nuovo PENNY Market la shopping experience è all’insegna dell’italianità e del territorio. Il consumatore trova un vasto assortimento di prodotti nazionali, per una spesa volta a valorizzare - con responsabilità - le eccellenze italiane e locali in ambito food e non.

La sostenibilità è tra i punti di forza del nuovo punto vendita, che utilizza l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico sul tetto. Inoltre il PENNY Market di Gorgonzola adotta tecnologie con basso impatto ambientale in grado di migliorare la percezione dell’ambiente. come ad esempio l’uso di corpi illuminanti a Led ad alta resa cromatica e bassi consumi, e banchi frigoriferi con chiusure vetrate in grado di abbattere i consumi e migliorare il comfort climatico lungo il percorso di acquisto.

Questi accorgimenti contribuiscono a risparmi annui fino a 60.000 KWh, traducibili in circa 11,2 tonnellate equivalenti di petrolio non bruciate, con una mancata emissione di CO2 in atmosfera pari a circa 21 tonnellate.

PENNY MARKET

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio italiano con 391 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Penny Market propone anche una linea di prodotti a marchio proprio.

Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

Informazioni su REWE Group

La cooperativa REWE Group è un gruppo leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Nel 2017, la società ha generato entrate esterne totali per circa 60 miliardi di euro. REWE Group, una società fondata nel 1927, impiega oltre 345.000 persone e gestisce 15.300 negozi in 22 paesi europei. Le sue linee di vendita comprendono supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA e MERKUR, dal discount PENNY e dai negozi di toom DIY. La società gestisce anche minimarket (REWE To Go) e le attività di e-commerce REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde e Kölner Weinkeller. Il marchio DER Touristik comprende i tour operator ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo ed Exim Tours e oltre 2.400 agenzie di viaggio (tra cui DER Reisebüro, DERPART e partner di cooperazione), l'hotel catene lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol e Playitas Resort, nonché l'operatore diretto clevertours.com.

