Perruggini ('Anni di Piombo'): "Ridare dignità a vittime terrorismo ancora oggi oltraggiate"

"Ormai è chiaro ed incontrovertibile che non ci possiamo affidare a quella "legge morale" che dovrebbe muovere il governo francese verso l'unica decisione giusta da prendere, cioè rimandare in Italia i 15 assassini che durante gli Anni di Piombo hanno solamente generato dolore e odio sociale. Ma se vogliamo che il tempo non estingua il diritto dei cittadini italiani ad avere giustizia c'è bisogno che il presidente Mario Draghi intervenga in sede europea al più presto portando il caso direttamente a Strasburgo (ricordo che il Parlamento europeo ha approvato il 14 marzo 2019 l'emendamento della Lega sul Nicaragua per l'estradizione dell'ex brigatista Alessio Casimirri)". Lo sottolinea all'Adnkronos Potito Perruggini, Presidente di 'Anni di piombo - Osservatorio nazionale per la verita’ storica', commentando le dichiarazioni della ministra della Giustizia Marta Cartabia che oggi incontrando, in videoconferenza, il suo omologo francese Eric Dupond-Moretti, ha ricordato "la massima attenzione e l'urgente richiesta delle autorità italiane affinché gli autori degli attentati delle Brigate Rosse possano essere assicurati alla giustizia".

"Solo lui con la sua 'forza' può portare in casa questo risultato. Solo Lui che crede nel significato più profondo che ha l'Unione Europea può far comprendere che una vera alleanza non può esistere se alla base non c'é rispetto e fiducia. Probabilmente come fu per Battisti si dovrà forzare la mano utilizzando spinte 'laterali' per portare alla famosa ragione i nostri fratelli francesi ? Ma perché la Francia mette a rischio il suo rapporto con l'Italia offendendo così il nostro paese?", si chiede Perruggini.

"E' vero che a pensar male si fa peccato ma la ragione non trova ormai più nulla come risposta se non azioni legate a meri ricatti che rientrano in uno scenario più ampio che non ci è dato conoscere, così come le verità che i terroristi si porteranno nella tomba a brevissimo se non viene fatto qualcosa di decisivo ora. Faccio un appello -conclude- al presidente Mario Draghi, affinché agisca lui in prima persona per ridare dignità alle tante vittime di quelli anni di terrore che ancora oggi vengono oltraggiate nella memoria".