Piazza Affari in rialzo dopo la Bce, bene utilities e banche

La Bce non sorprende. Come da attese il board della Banca centrale europea ha stabilito un intervento da 75 punti base sui tassi di interesse. Il saggio di riferimento è salito al 2%, mentre quello sui depositi è passato dallo 0,75% all'1,5%. La Banca, però, ha spiegato che quasi sicuramente ci saranno nuovi interventi in futuro per combattere l’inflazione. Gli investitori, in ogni caso, scommettono su un rallentamento della stretta monetaria nei prossimi mesi, mentre a Wall Street gli indici salgono, sulla scia dei dati sulla crescita del Pil nel terzo trimestre.

Piazza Affari, maglia rosa d’Europa, chiude guadagnando lo 0,90%, a 22.590,41 punti. In netto calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si aggira attorno ai 205 punti base. Sul listino principale di Piazza Affari, in evidenza Saipem (+15,69%). La società ha alzato la guidance sui risultati di quest’anno. Bene anche Hera (+5,09%) e Italgas (+5,35%), con il prezzo di energia elettrica e gas che può scendere notevolmente se davvero l’Unione europea riesce ad applicare rapidamente l’accordo politico trovato in sede di Consiglio Ue.

Tra i bancari si mettono poi in luce Banco Bpm (+4,53%) e Mediobanca (+3,11%). Quanto a Unicredit, invece, il guadagno del 2,46%, arriva dopo che alcune banche d'affari hanno alzato il target price sull'istituto visti i buoni dati trimestrali. Veri e propri picchi al ribasso, invece, per Diasorin (-7,65%), Stm (-6,96%) e Moncler (-4,21%). A pesare, per tutti e tre, sono risultati trimestrali che non hanno soddisfatto gli investitori. (in collaborazione con Money.it)