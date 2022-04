Piazza Affari in solido aumento, Banco Bpm e Atlantia spiccano il volo

Chiusura di settimana in solido rialzo per le borse europee. Dopo esser stati penalizzati dal conflitto e dalla svolta da “falco” delle maggiori banche centrali, i listini del Vecchio continente hanno terminato la settimana in solido aumento.

A Milano, dove il Ftse Mib ha chiuso a 24.819,15 punti (+2,13%), la notizia del giorno è rappresentata dall'acquisizione del 9,18% del capitale del Banco Bpm (+10,24%) da parte del Crédit Agricole. “La transazione testimonia l’apprezzamento del Crédit Agricole per le qualità intrinseche del Banco Bpm: un solido franchise, prospettive finanziarie positive e un management solido e performante”, riporta la nota emessa dall’istituto francese. In scia Anima Holding (+7,89%), di cui Banco Bpm ha quasi il 20% (19,4%).

Andamento simile per Atlantia (+8,72%) dopo che l’azionista di riferimento Edizione si è detta non interessata alla proposta dei fondi Gip e Brookfield per una possibile acquisizione del gruppo di gestione autostradale e aeroportuale.

Giornata di guadagni anche per Stellantis (+1,67%), che ha annunciato di aver ceduto il restante 25% delle sue quote in Gefco Sa, e Moncler (+3,16%), su cui gli analisti di Barclays hanno migliorato la valutazione ad “overweight”.

Tra i pochi rossi del paniere principale c’è il -0,93% di Telecom Italia, penalizzata dalla decisione del Cda di non dare seguito alla richiesta di Kkr di avviare una due diligence.“Qualora Kkr decidesse di presentare un’offerta concreta, completa e attrattiva (che contenga, fra le altre cose, anche l’indicazione del prezzo per azione ordinaria e di risparmio di Tim), il Consiglio di amministrazione di Tim sarà nella posizione di riconsiderare la propria decisione nell’interesse di tutti gli azionisti”.

Dal fronte titoli di Stato, rosso di oltre un punto e mezzo percentuale per lo spread Btp-Bund a 165 punti base. (In collaborazione con Money.it)