Piazza Affari sale in attesa della Bce

Non si fermano i guadagni per Piazza Affari, anche se oggi il risultato è meno positivo rispetto ai giorni precedenti. Il Ftse Mib chiude salendo dello 0,45%, a 22.389,78 punti. Il dato arriva dopo una giornata di oscillazioni, per lo più al ribasso. Non aiutano gli indici americani, con il Nasdaq che risente dei conti al di sotto delle attese di Alphabet e Microsoft.

Forte attesa per domani, quando la Bce dovrebbe annunciare un intervento da 75 punti base sui tassi di interesse. Intanto nel nostro Paese il governo di Giorgia Meloni ha ricevuto la fiducia della Camera e si appresta ad ottenerla anche al Senato, dopo aver presentato il suo programma economico, già da alcuni ribattezzato “Melonomics”, con un richiamo alla linea di politica economica dell’ungherese Viktor Orbán. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si aggira attorno ai 220 punti base.

Sul listino principale di Piazza Affari, in evidenza Unicredit (+4,31%). La banca ha registrato utile netto e ricavi migliori delle attese degli analisti, con un effetto benefico per le stime finanziarie dell’intero 2022. Bene anche Saipem (+2,96%) e Tenaris (+2,26%).

In coda, invece, Stm (-0,77%), che si allinea al generale trend negativo delle società di semiconduttori, viste le indicazioni di Texas Instruments per l’ultimo trimestre dell’anno, considerate inferiori alle attese. Male anche Amplifon (-4,19%), Campari (-1,27%) e Ferrari (-0,55%). (in collaborazione con Money.it)