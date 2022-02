Piemonte, Peirone (Ceip): "A Dubai per far conoscere la Regione attraverso il turismo"

“L’idea è di presentare ai visitatori di Expo Dubai 2020 e dello SkiDome un posto in Italia che non è ancora così conosciuto rispetto ad altri ma che può essere una destinazione importante. Conoscere il Piemonte attraverso il turismo può essere un modo per conoscerlo anche nel suo lato business. Si tratta di una delle occasioni più importanti per presentare il Piemonte al mondo. Non potevamo mancare”. Ha dichiarato Dario Peirone, presidente del Ceip - Centro per l’internazionalizzazione del Piemonte, presente a Dubai per il lancio di una campagna di comunicazione che vede la Regione Piemonte presente per tre mesi all’interno dello SkiDome di Dubai.

“Oggi siamo in un posto molto divertente che ricorda le nostre montagne che ovviamente sono molto più belle ed è quello che vogliamo mostrare ai milioni di visitatori che tutto l’anno affollano questo luogo - ha aggiunto Peirone - Le migliaia di persone che oggi sono qui e si stanno divertendo vedono le immagini delle montagne del Piemonte che scorrono accanto a loro grazie a questa campagna di comunicazione”.