Pil, Franco: "cresciamo poco perché non valorizziamo giovani"

''I giovani emigrano perché cresciamo poco, di converso cresciamo poco perché non valorizziamo i giovani. Tutto questo si accentua nelle regioni meridionali''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Daniele Franco, intervenendo con un videomessaggio al convegno dei giovani imprenditori 'Spazi. Costruire oltre le distanze'.

''Nel medio periodo il nostro banco di prova - sottolinea ancora Franco - sarà la capacità di innalzare strutturalmente e stabilmente la crescita del paese. Avremo successo come paese se riusciremo a potenziare le opportunità per i giovani, a consentire loro di studiare, lavorare e sviluppare la loro vita in Italia''.

''Andare all'estero deve essere una libera scelta, non l'unico modo per realizzarsi'', sottolinea il ministro. ''Questo richiede maggiori investimenti pubblici e privati e riforme che affrontino alcuni nodi strutturali che hanno frenato la nostra crescita''.