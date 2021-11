Pioggia, freddo e neve: primo assaggio di inverno, meteo settimana

Primo assaggio di inverno nella settimana che si apre oggi, lunedì 22 novembre. Meteo all'insegna del maltempo in Italia, come evidenzia iLMeteo.it: tempo molto instabile con tante nubi e piogge sparse su gran parte del Nord, sull'area tirrenica del Centro e pure su molte regioni del Sud. Ci sarà anche spazio per qualche nevicata sui comparti alpini intorno ai 1500m di quota.

Martedì isolate precipitazioni bagneranno ancora il Piemonte occidentale (neve a 1000m) e gran parte delle regioni centrali, seppur debolmente; le cose miglioreranno sul resto del Paese dove non sarà necessario l'ombrello in particolare al Nordest e sull'area del basso Tirreno dove si potrà godere di qualche ora di sole.

Un secondo peggioramento, questa volta più insidioso, raggiungerà l'Italia tra mercoledì 24 e giovedì 25 novembre: proprio giovedì sarà la giornata peggiore, quando tutto il Paese sarà avvolto da una fase di maltempo con piogge a tratti anche forti al Nord, sul comparto tirrenico del Centro e sull'area ionica dove saranno possibili addirittura dei nubifragi.

Complice l'afflusso di venti più freddi dai quadranti settentrionali la quota delle nevicate al Nord scenderà fin verso i 1000 metri e sulle cime più alte dell'Appennino settentrionale. Da venerdì la quota neve scenderà anche sugli Appennini centrali dove farà la sua comparsa fin verso i 1300 metri.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 22. Al nord: cielo coperto con piogge. Al centro: maltempo in Sardegna e poi dalle regioni tirreniche verso quelle adriatiche. Al sud: maltempo in Campania e Sicilia, localmente sul Salento.

Martedì 23. Al nord: instabile sul Piemonte con neve a 1000m sulle Alpi, sole altrove. Bora e Grecale. Al centro: piogge su Lazio, Abruzzo e Molise. Al sud: instabile soprattutto sulla Campania.

Mercoledì 24. Al nord: in gran parte soleggiato. Al centro: piovaschi su Lazio, Abruzzo, Molise, in serata peggiora sulla Sardegna. Al sud: piovaschi su Campania e Basilicata, più sole altrove.

Da giovedì intenso maltempo con neve a bassa quota.