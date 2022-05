Pitagorando lancia Libro su Libro per i professionisti dell’editoria: un nuovo modo più semplice e veloce di ordinare e ricevere libri

“Con questo nuovo canale di comunicazione e lavoro – dice Salvatore Auriemma, fondatore di Pitagorando – manteniamo editori e librerie sempre connessi”.

Torino, 17/05/2022 - Una novità pensata per il mercato editoriale, che migliora l’interazione tra i partner sul campo: Libro su Libro è il primo marketplace in Italia dedicato esclusivamente a librerie e case editrici. È un’idea di Pitagorando, azienda campana che da oltre trent’anni si occupa di logistica per l’editoria.

“Sappiamo quanto sia importante il rapporto di fiducia tra editore e libreria – dice Salvatore Auriemma, fondatore di Pitagorando – e per questo abbiamo messo tutta la nostra esperienza di operatori logistici specializzati nella creazione di uno strumento pensato ad hoc per valorizzare le peculiarità del settore”.

Come funziona Libro su Libro?

È un portale online sul quale la casa editrice può aggiornare facilmente il suo catalogo, mentre la libreria può effettuare e ricevere i suoi ordini con velocità e precisione, avendo sempre chiara la disponibilità o meno di quello che ordina.

“Inoltre su Libro su Libro è possibile usufruire di sconti diretti e promozioni – aggiunge Salvatore Auriemma – perché vogliamo che gli operatori mantengano tutti i vantaggi del rapporto diretto tra libreria e casa editrice. Il portale – precisa – non vuole sostituire il centro logistico degli editori, ma affiancarlo per dare loro una possibilità in più di lavorare sempre meglio”.

“Libro su Libro mira a conservare la competitività degli editori rispetto ad altri canali di vendita e a garantire alla libreria i vantaggi di un rapporto commerciale continuativo. – conclude Salvatore Auriemma – È un progetto pensato per creare ancora più sinergia tra gli operatori e per tutelare la preziosa attività del settore librario”.

Tutte le informazioni sul servizio per le case editrici e le librerie sono disponibili online sul sito www.librosulibro.it

Giovedì 19 e venerdì 20 maggio

Libro su Libro è al Salone Internazionale del Libro di Torino

Passa a trovarci!

