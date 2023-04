Planetwin365.news e GolDisegnati® lanciano gli Award per scegliere il gol più bello della Serie A 2022/23

Roma, 27 aprile 2023 – Di testa, al volo, su punizione, al termine di un’azione corale o individuale. Sono dieci e di tutti i tipi i gol in lizza per aggiudicarsi la prima edizione dei Planetwin365.news Award che premiano la rete più bella della Serie A 2022/2023. A poco più di un mese dalla fine del campionato, scatta ufficialmente l’iniziativa di social engagement, promossa dal portale di intrattenimento Planetwin365.news – gruppo SKS365 – e GolDisegnati®, brand di tendenza specializzato nel content creation dei gol entrati nell’immaginario collettivo dei tifosi, grazie ad illustrazioni digitali uniche e disegnate interamente a mano, che permetterà agli utenti della community di votare la rete simbolo della stagione. A partire da oggi, sulla pagina Facebook di Planetwin365.news sarà possibile scegliere il vincitore del primo duello tra due dei gol più spettacolari del campionato in corso, determinando quale di questi passerà alla fase successiva.

Le altre quattro sfide si susseguiranno a distanza di dieci giorni, così da definire la top 5 delle reti che parteciperanno alla finale del 12 giugno. Gli utenti saranno quindi chiamati nuovamente a votare su una landing page appositamente dedicata per decretare il gol vincitore dei Planetwin365.news Award.

Al termine del contest, l'autore della rete più bella del campionato di Serie A 22/23 riceverà un premio speciale a firma Planetwin365.news e GolDisegnati®. Similmente, a tutti i partecipanti alla votazione finale verrà riconosciuto un omaggio per aver contribuito a esprimere il verdetto con la propria preferenza.

I Planetwin365.news Award segnano un ulteriore passo della sinergia con GolDisegnati®, inaugurata lo scorso novembre in concomitanza con i Mondiali in Qatar e che vede i due brand collaborare anche nel concorso Tag&Win lanciato lo scorso 22 aprile da Planetwin365.news con in palio, tra i vari premi, due maglie griffate Gol Disegnati®. I momenti sportivi indimenticabili, e quelli che a ogni stagione si aggiungono all'immaginario dei tifosi costituiscono le fondamenta di una collaborazione che vuole celebrare le gesta di chi ha lasciato una traccia indelebile nella storia del calcio attraverso iniziative di engagement dedicate agli utenti, per rafforzarne il legame e valorizzarne la passione e l'entusiasmo.

Planetwin365.News è un prodotto editoriale realizzato dal gruppo SKS365, uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).

Goldisegnati® è un marchio della 300px srl dedicato al content creation & apparel sul mondo del calcio e dello sport in generale. Design unici e originali realizzati a mano per rivivere ogni giorno emozioni che hanno scritto la storia dello sport.www.goldisegnati.com