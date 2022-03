Pnrr, Bellanova: "Attuazione sfida enorme nel Mezzogiorno"

“Siamo alle prese con il Pnrr, il Sud ha a disposizione un'enorme mole di risorse. Sono tra quelli che per primi hanno parlato di sviluppo nazionale a trazione meridionale: ne sono convinta adesso come allora. Per questo credo che dovremmo smetterla di snocciolare numeri così grandi in modo celebrativo, come se fosse una benedizione, un risarcimento, o la grande occasione che aspettavamo ma riportarli a quello che sono: una prova difficilissima che può siglare ma anche mancare per sempre, e irreversibilmente, il patto intergenerazionale e un tempo nuovo per il Mezzogiorno”. Così la presidente di Italia Viva e Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, nel suo podcast “Lingua Franca” in onda oggi pomeriggio dalle 16 su Radio Leopolda, la radio ufficiale di Italia Viva.

“La considero una sfida enorme”, dice ancora Bellanova, “contro tutti gli appetiti, gli egoismi, le furbizie e le pigrizie che spesso hanno caratterizzato gli ultimi decenni. Penso per esempio a quanti ritengono che le risorse pubbliche siano qualcosa da mungere piuttosto che una messa alla prova della qualità sociale, imprenditoriale, politica, economica. O che siano utili a costruire clientela''.