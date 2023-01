"Oltre all'autonomia, in settimana arriverà anche la proposta per rivedere una serie di regole per tempi più brevi" sul Pnrr. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo dal palco dell’evento organizzato dalla Lega al teatro Manzoni di Milano.

"Questi -ha aggiunto Giorgetti- sono soldi prestati e la responsabilità che abbiamo è quella di spenderli bene e in fretta, per cose che siano utili".