Pnrr: presidenti di regione e governo si confrontano domani a Roma

Un dialogo tra i Presidenti di alcune fra le principali Regioni italiane e il Governo sulle nuove sfide del Pnrr. È il programma della tavola rotonda organizzata da SocialCom, in collaborazione con Comin & Partners e Jump, che si svolgerà domani, mercoledì 27 aprile alle ore 17.30 presso la Terrazza Civita, in Piazza Venezia 11 a Roma. All’evento “Le Regioni e il Pnrr” interverranno i Presidenti Attilio Fontana (Lombardia), Eugenio Giani (Toscana), Nello Musumeci (Sicilia), Donatella Tesei (Umbria), Nicola Zingaretti (Lazio). A portare il punto di vista del Governo sarà Vincenzo Amendola, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei.

Fra gli argomenti al centro del confronto ci saranno gli strumenti necessari per utilizzare bene e nei tempi i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche altri temi di immediata attualità, come l'analisi dell’impatto dell’inflazione alla luce del caro materie prime e dell’attuale guerra in Ucraina. A moderare il dibattito sarà il direttore di AdnKronos, Gian Marco Chiocci, mentre il saluto di apertura è affidato a Simonetta Giordani, Segretario generale di Associazione Civita.

Sarà possibile seguire l’evento in due modalità: - In presenza, inviando una mail di accredito a info@socialcomitalia.com; - Sul web, seguendo la diretta streaming prevista sui canali ufficiali di SocialCom, Comin&Partners, Jump e AdnKronos.