"Questa riforma riordina il sistema dando corso a una serie di accorgimenti che permettono di migliorare il quadro normativo, rendere più efficace la lotta al braconaggio, aumentando le sanzioni fino a quattro volte. Il bracconiere è il nemico della natura e va contrastato". Lo ha affermato all'Adnkronos il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida intervistato dal direttore Davide Desario nel corso di 'AdnTalks'. "L'attività venatoria, invece, è lecita. Io rispetto chi vuole abolire la caccia e anzi - aggiunge Lollobrigida - vedo che molte forze politiche di sinistra dicono che la aboliranno qualora dovessero vincere. Ma io credo che noi dobbiamo far rispettare e regolare le attività che invece sono lecite. In nessuna nazione europea è vietata l'attività venatoria e, oltretutto, le opposizioni assumono anche degli atteggiamenti un po' ridicoli e ipocriti, lo dico con chiarezza"