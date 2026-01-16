circle x black
Antisemitismo, in Senato due nuovi ddl a firma M5S e Nm: saranno 7 con quello 'ufficiale' Pd

I testi di Maiorino e Gelmini si aggiungono a quelli di Fi, Lega, Iv e Delrio

16 gennaio 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
Arrivano in Senato altri due nuovi ddl per contrastare l'antisemitismo. In Commissione Affari Costituzionali anche il Movimento M5s (testo a prima firma di Alessandra Maiorino) e Noi Moderati, con Mariastella Gelmini, hanno depositato due nuovi disegni di legge, che si vanno ad aggiungere agli altri 4 presenti (quello a titolo personale del dem Delrio, quelli di Fi a firma Gasparri, di Iv a firma Scalfarotto e quello della Lega a firma Romeo). Sono quindi sei i testi su cui è al lavoro la prima Commissione del Senato, guidata dal meloniano Alberto Balboni, in attesa che si aggiunga il testo 'ufficiale' del Pd, su cui sta lavorando il senatore Andrea Giorgis.

Il 7 gennaio scorso era stato incardinato il testo a prima firma del dem Graziano Delrio. La proposta, da cui il partito aveva preso le distanze, era stata abbinata agli altri provvedimenti analoghi, già incardinati in Commissione. Ora sui testi, si dovrà scegliere quale strada seguire: o tutti i ddl verranno inglobati in un nuovo testo unitario, realizzato da un comitato ristretto, oppure si sceglierà la strada di adottare un testo base, su cui i gruppi potranno poi presentare i propri emendamenti. Quest'ultima è la strada su cui per esempio insiste Forza Italia. Sulla discussione a partire da un testo base, adottato a maggioranza, non è d'accordo invece il partito democratico che predica calma, per affrontare il tema dell'antisemitismo.

La proposta dell'iter, la farà il presidente Balboni, probabilmente già nella seduta di martedì prossimo, convocata a Palazzo Madama per le 15.30.

