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Ucraina, Calenda: "Fermare Russia o Putin diventa nuovo Hitler"

Il leader di Azione usa come "spunto di riflessione" la Germania di Hitler nel 1938 per analizzare la situazione attuale in Ucraina

Carlo Calenda - Ipa
Carlo Calenda - Ipa
30 settembre 2026 | 10.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Putin sta premendo sull’Europa per avere ciò che non è riuscito a conquistare. Darglielo vorrebbe dire avvicinare una guerra diretta con la Russia". Ne è convinto il leader di Azione, Carlo Calenda, che su X usa come "spunto di riflessione" la Germania di Hitler nel 1938 per analizzare la situazione attuale in Ucraina.

"Il 30 settembre del 1938 - scrive Calenda - la conferenza di Monaco apri la strada verso la seconda guerra mondiale consegnando ad Hitler i Sudeti cecoslovacchi. Sappiamo oggi che da quel momento in poi i vertici della Wehrmacht e il popolo tedesco considerarono Hitler imbattibile (lo racconta Albert Speer). La regione era montuosa e fortificata, esattamente come la parte di Donbass, che Putin pretende per finire la guerra. Difficilmente Hitler sarebbe riuscito ad annetterla senza enormi perdite che gli avrebbero alienato il popolo e l’Esercito".

"Ovviamente - continua il leader di Azione - nel caso della Germania la guerra non finì. Hitler invase Boemia e Moravia e poi si rivolse verso la Polonia, dove l’invasione fu preceduta da un falso attacco operato dalle SS e attribuito ai polacchi".

Per Calenda, quindi, "tutto ciò dovrebbe darci qualche spunto di riflessione sulla situazione attuale. Putin sta premendo sull’Europa per avere ciò che non è riuscito a conquistare. Darglielo vorrebbe dire avvicinare una guerra diretta con la Russia. Perché Putin - conclude - non si fermerebbe".

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