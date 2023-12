Giuseppe Conte è il parlamentare più povero. Il leader del M5S dichiara un reddito complessivo di 24.359 euro e 14.905 euro di imponibile. La pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi di deputati e senatori, sui siti di Camera e Senato, propone un quadro estremamente vario.

All'estremo opposto rispetto a Conte, secondo i dati emersi in questi settimane, si colloca Matteo Renzi: con oltre 3 milioni di euro guadagnati (3.187.769) il leader di Italia Viva - secondo gli atti riferiti all'anno fiscale 2022 - è il 'Paperone' di palazzo Madama e supera di poco l'archistar e senatore a vita, Renzo Piano che tra Francia e Italia dichiara al fisco circa 3 milioni di euro. In terza posizione al Senato si consolida l'imprenditore e presidente della Lazio, l'azzurro Claudio Lotito che 'si ferma' a 1 milione 112mila euro, secondo gli atti riferiti all'anno fiscale 2022, il leader di Italia viva ha incassato 626mila euro in più.

Nei giorni scorsi, Renzi ha ironizzato sul tema: "Io il paperone del Senato? Sono quello che paga più tasse, con le mie tasse pago lo stipendio ai grillini, purtroppo nessuno è perfetto", ha detto a Sky Tg24. "Se faccio conferenze all'estero e pago tasse in Italia questo è un vantaggio per l'Italia. Le critiche? Qualcuno non viene chiamato a fare conferenze all'estero, io sì, è tutto alla luce del sole", ha spiegato.

Con un imponibile di 430mila 553 euro dichiarato al fisco il presidente del Senato Ignazio La Russa si colloca nella zona alta della classifica. Ultima dichiarazione dei redditi alla mano, quella presentata nel 2023, si scopre infatti che l'esponente di Fratelli d'Italia ha 'guadagnato' 67mila 871 euro in più rispetto all'anno fiscale (relativo al periodo di imposta 2021) precedente quando ha denunciato alla Agenzia delle entrate 362mila 682 euro.

Nell'ambito del governo, classifica definita da qualche settimana. Spulciando i dati disponibili, la ministra del Turismo Daniela Santanchè si aggiudica la vetta dei redditi più sostanziosi, a quota 298.638. Subito dietro di lei la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un imponibile di 293.531 trainato dalle vendite del libro 'Io sono Giorgia', che le hanno quasi fatto raddoppiare il reddito.

Altra donna con un imponibile ben sopra i 100mila euro è la ministra Anna Maria Bernini, che dichiara per il '22 122.651 euro. Il vicepremier Matteo Salvini ha un reddito complessivo di 99.699 euro, mentre un altro leghista, il responsabile degli Affari regionali e le Autonomia Roberto Calderoli vanta un imponibile di 145.054.