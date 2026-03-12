circle x black
Cerca nel sito
 

Sale sul palco di Meloni e le dice: "Aspetto le dimissioni di Mattarella". Ecco chi è

Si tratta dell'autore di un libro intitolato 'Il tredicesimo presidente'

Il momento in cui è salito sul palco
Il momento in cui è salito sul palco
12 marzo 2026 | 22.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato identificato dalla Digos l'uomo salito sul palco del Teatro Parenti di Milano, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni stava per iniziare il suo intervento alla kermesse, dedicata al referendum sulla Giustizia, organizzata da Fratelli d'Italia. L'uomo, che si è presentato come Orazio Musumeci, ha anche consegnato alla premier il suo libro dal titolo 'Il tredicesimo presidente'.

Lei, visibilmente sorpresa, ha ricambiato il saluto e lo ha ringraziato, ma lui, non ancora soddisfatto, ha aggiunto: 'Aspetto le dimissioni di Mattarella'. E' sceso, poi, dal palco e si è allontanato. A quel punto la premier si è guardata intorno cercando forse qualche spiegazione, ma nessuno è intervenuto e, quindi, con una espressione tra l’interrogativo e lo sconcertato, ha aperto le braccia, si è sistemata i capelli e ha iniziato il suo discorso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
referendum giustizia Frati d'Italia
Vedi anche
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza