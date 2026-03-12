E' stato identificato dalla Digos l'uomo salito sul palco del Teatro Parenti di Milano, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni stava per iniziare il suo intervento alla kermesse, dedicata al referendum sulla Giustizia, organizzata da Fratelli d'Italia. L'uomo, che si è presentato come Orazio Musumeci, ha anche consegnato alla premier il suo libro dal titolo 'Il tredicesimo presidente'.

Lei, visibilmente sorpresa, ha ricambiato il saluto e lo ha ringraziato, ma lui, non ancora soddisfatto, ha aggiunto: 'Aspetto le dimissioni di Mattarella'. E' sceso, poi, dal palco e si è allontanato. A quel punto la premier si è guardata intorno cercando forse qualche spiegazione, ma nessuno è intervenuto e, quindi, con una espressione tra l’interrogativo e lo sconcertato, ha aperto le braccia, si è sistemata i capelli e ha iniziato il suo discorso.