M5S, Chiara Appendino rassegna le dimissioni da vicepresidente del movimento

Durante la riunione del Consiglio nazionale, l'ex sindaca di Torino ha formalizzato la decisione che era nell'aria da qualche giorno

18 ottobre 2025 | 12.16
Redazione Adnkronos
Chiara Appendino, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ha rassegnato le sue dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Durante la riunione del Consiglio nazionale, ancora in corso, l’ex sindaca di Torino ha formalizzato la decisione che era nell’aria da qualche giorno e ventilata, in un primo momento, martedì durante la congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati.

