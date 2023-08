"Abbiamo raggiunto le 300mila firme per il salario minimo". Lo annuncia Elly Schlein in un intervento alla festa dell'Unità a Villastrada, in provincia di Perugia. "E' ora di fare la guerra ai contratti pirata'', dice ancora la segretaria del Pd.

FISCO

Quindi la segretaria dem critica le politiche fiscali del governo: "Loro fanno i favori a chi evade e chi fa il nero, noi chiediamo più progressività fiscale", attacca.

CARO CARBURANTI

"Ci ricordiamo tutti la Meloni del video contro le accise? E loro adesso le hanno aumentate...", sottolinea Schlein. "Noi chiediamo subito risposte con l'extragettito che arriva dall'Iva: mettiamo immediatamente quelle risorse per aiutare e sostenere le fasce più fragili" e "mettiamole sul trasporto pubblico locale", dice la segretaria del Pd.

RISTORI MALTEMPO

Quindi dal palco della festa dell'Unità Schlein manda un "forte abbraccio di solidarietà ai territori colpiti" e ai sindaci ai quali "dopo mesi ancora non sono arrivati i ristori. Chiediamo con forza una risposta veloce e invece assistiamo a una becera politicizzazione come abbiamo visto sulla questione del commissario e poi ancora nelle ultime settimane", incalza.

VIOLENZA SULLE DONNE

Quindi parlando dei casi sempre più frequenti di violenza sulle donne la leader dem afferma che "bisogna fare un grande investimento in prevenzione, che parta dalle scuole, dall'educazione alle differenze, perché bisogna sradicare l'idea sbagliata che ci sia un diritto di possesso sul corpo delle donne".

ACCOGLIENZA MIGRANTI

Quanto alle proteste degli amministratori locali sull'accoglienza ai migranti, "hanno ragione i sindaci a chiedere più risorse", afferma. "Invitiamo il governo a convocare subito i sindaci per capire cosa serve per le politiche per l'accoglienza''.