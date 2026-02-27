circle x black
Cerca nel sito
 

Salvini elogia Ermal Meta: "Parla perfettamente italiano". Ma l'artista è in Italia da 30 anni

Il cantante, nato in Albania, vive in Italia da oltre 30 anni

Matteo Salvini, Ermal Meta - fotogramma/ipa
Matteo Salvini, Ermal Meta - fotogramma/ipa
27 febbraio 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Salvini si complimenta con Ermal Meta. Il vicepremier e leader della Lega ha elogiato pubblicamente l'artista in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Stella stellina'.

"Faccio i miei complimenti a Ermal Meta e al suo perfetto utilizzo della lingua italiana", ha dichiarato Salvini, soffermandosi proprio sulla padronanza italiana del cantante. Ma Meta, come fanno notare tanti utenti su X, vive in Italia da oltre trent'anni.

È nato nel 1981 a Fier, in Albania, ma a soli 13 anni l'artista si è trasferito a Bari con la mamma, la sorella e il fratello. Ha frequentato le scuole in Italia, paese in cui è cresciuto e dove ha costruito la sua carriera musicale. Inoltre, ha la cittadinanza italiana. Dunque è, a tutti gli effetti, italiano.

Salvini ha poi allargato il discorso al tema dell'immigrazione: "In Italia vivono - ha continuato il vicepremier - e lavorano milioni di donne e uomini nati in un Paese straniero e perfettamente integrati nella nostra società, per me sono preziosi e benvenuti. Io contrasto da sempre clandestini e delinquenti, e sono sicuro che anche Ermal Meta condivide questo mio pensiero. Un abbraccio al fiero popolo albanese, viva Sanremo, la lingua e la musica italiana".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Salvini Meta Lega Sanremo
Vedi anche
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video
Sanremo, l'omaggio di Serena Brancale: "In finale con un vestito di mia madre" - Video
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza