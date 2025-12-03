circle x black
Scuola, consenso informato: ok Camera a ddl, testo passa al Senato

Il via libera della Camera con 151 voti a favore, 113 contrari

Studenti - (Fotogramma/Ipa)
03 dicembre 2025 | 12.10
Redazione Adnkronos
Via libera della Camera con 151 voti a favore, 113 contrari e un astenuto al disegno di legge presentato dal governo sul consenso informato in ambito scolastico, in base al quale le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, mettendo a disposizione per la necessaria visione il materiale didattico che si intende utilizzare per queste attività.

Quest'ultime sono in ogni caso escluse per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Il testo passa ora all'esame del Senato.

