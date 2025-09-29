Vittorio Sgarbi al seggio per votare. Il critico d'arte ha pubblicato sui social le foto della sua prima apparizione pubblica dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una grave depressione. ''Più marchigiano di un marchigiano'', ha scritto Sgarbi nel messaggio abbinato alle immagine che lo ritraggono al seggio del comune di San Severino Marche, per votare alle elezioni regionali delle Marche. Le foto rimbalzano da un social all'altro, tra i commenti di utenti - ammiratori e non - che accolgono con affetto e soddisfazione il ritorno di Sgarbi sulla scena pubblica.

Negli ultimi giorni, in un'intervista al Corriere della Sera, Sgarbi si è soffermato in particolare sul rapporto con la figlia Evelina. Il critico d'arte si è detto "molto amareggiato" per l'iniziativa della ragazza che ha presentato un'istanza convinta che il pare abbia bisogno di un amministratore di sostegno. Il caso sarà oggetto di un'udienza il 28 ottobre a Roma.

Nel percorso per superare la malattia "la mia medicina è stata soprattutto Sabrina (Sabrina Colle, la sua compagna dal 1997, ndr) che con la sua dolcezza mi ha fatto quasi uscire dal tunnel. Anzi volete sapere una cosa? Sabrina ed io ci sposiamo". Quando? "Subito, appena possibile", la risposta.