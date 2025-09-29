circle x black
Cerca nel sito
 

Sgarbi al seggio, le foto della prima apparizione pubblica

Il critico d'arte pubblica le immagini sul suo profilo Facebook

Vittorio Sgarbi
Vittorio Sgarbi
29 settembre 2025 | 16.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vittorio Sgarbi al seggio per votare. Il critico d'arte ha pubblicato sui social le foto della sua prima apparizione pubblica dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una grave depressione. ''Più marchigiano di un marchigiano'', ha scritto Sgarbi nel messaggio abbinato alle immagine che lo ritraggono al seggio del comune di San Severino Marche, per votare alle elezioni regionali delle Marche. Le foto rimbalzano da un social all'altro, tra i commenti di utenti - ammiratori e non - che accolgono con affetto e soddisfazione il ritorno di Sgarbi sulla scena pubblica.

Negli ultimi giorni, in un'intervista al Corriere della Sera, Sgarbi si è soffermato in particolare sul rapporto con la figlia Evelina. Il critico d'arte si è detto "molto amareggiato" per l'iniziativa della ragazza che ha presentato un'istanza convinta che il pare abbia bisogno di un amministratore di sostegno. Il caso sarà oggetto di un'udienza il 28 ottobre a Roma.

Nel percorso per superare la malattia "la mia medicina è stata soprattutto Sabrina (Sabrina Colle, la sua compagna dal 1997, ndr) che con la sua dolcezza mi ha fatto quasi uscire dal tunnel. Anzi volete sapere una cosa? Sabrina ed io ci sposiamo". Quando? "Subito, appena possibile", la risposta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vittorio sgarbi sgarbi foto sgarbi malattia
Vedi anche
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza