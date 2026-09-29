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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce e allunga: giù Pd e M5S

I dati del sondaggio Only Numbers per Porta a Porta

Giorgia Meloni - (Fotogramma)
Giorgia Meloni - (Fotogramma)
29 settembre 2026 | 21.26
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia cresce e consolida il primato tra i partiti. Il Pd e il Movimento 5 Stelle scendono. Passo indietro anche per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Sono i dati del sondaggio realizzato dall'Istituto 'Only Numbers' (Ghisleri) per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani oggi, 29 settembre, in caso di elezioni.

Fratelli d'Italia guadagna l'1,2% e arriva al 27,5%. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna ulteriore terreno rispetto al Pd della segretaria Elly Schlein che cede lo 0,7% e ora vale il 20%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, si attesta all'11,6, perdendo lo -0,3%.

Al quarto posto tra i partiti Forza Italia che, con il 7,8% (+0,3%), è davanti a Futuro nazionale di Vannacci che al 7% scende dello 0,4%. La Lega è al 6,5% in crescita dello 0,2% come Alleanza verdi sinistra anch’essa al 6,5% ma stabile. Seguono Azione al 3,3%, stabile, Italia viva al 2,2% (+0,1%), +Europa all'1,4% che perde lo 0,6% e Noi moderati che resta all'1,0%. Gli altri partiti raccolgono complessivamente il 5,2% (+0,2%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 44,7 % (+0,2%). In particolare, infine, il 42,8% (+1,7%) degli intervistati voterebbe per il centrodestra senza Vannacci mentre il 41,7% (-1,5%) voterebbe il campo largo (comprensivo di Italia viva, senza Azione).

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