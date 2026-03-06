circle x black
Gaffe Pd e M5S, onoreficenza del giornalista Romoli 'scambiata' per croce celtica. Barelli: "Caccia al nemico rende scemi"

Il presidente dei deputati di Forza Italia: "Insieme a Avs e Italia Viva hanno preso una drammatica 'sola'"

Paolo Barelli (Fotogramma/Ipa)
Paolo Barelli (Fotogramma/Ipa)
06 marzo 2026 | 20.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi esponenti di Pd, Avs, M5s e Italia viva hanno denunciato in una commissione parlamentare che Andrea Romoli, bravissimo giornalista del Tg2, avrebbe indossato una croce celtica durante un collegamento". Lo afferma il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.

"Peccato che questi cercatori d’odio da strapazzo abbiano preso una drammatica ‘sola’ tanto da passare per veri scemi! Non si trattava, infatti, di una croce celtica ma bensì di un distintivo di solenne importanza ottenuto per il suo altissimo e incondizionato senso del dovere dimostrato durante la pandemia del Covid, prestando servizio nell’Ospedale da Campo di Cosenza. Boschi, Graziano, Carotenuto e De Cristofaro, nel caso investigatori da avanspettacolo, sono incappati in una inaccettabile peccaminoso strafalcione che possono solo rimediare con scuse pubbliche e magari con qualche seduta di un bravo psicologo".

Tag
Pd M5s Avs Italia viva Covid Forza Italia
