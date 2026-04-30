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Vasco ricorda Pannella: "Grazie a lui sono iscritto al Partito Radicale e sono un anarchico radicale e antifascista"

Il rocker ospite della puntata di 'Amici e nemici' su Radio 24 dedicata al leader radicale

Vasco Rossi - Ipa
Vasco Rossi - Ipa
30 aprile 2026 | 20.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Un uomo che ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare. Grazie a lui sono iscritto al Partito Radicale dall'85 e per chi fosse interessato, lo dico una volta per tutte, io sono un anarchico, radicale e antifascista. Viva Marco Pannella!”. Lo dice Vasco Rossi ospite della puntata dedicata a Marco Pannella in 'Amici e nemici' condotta da Marianna Aprile e Daniele Bellasio che andrà in onda in onda su Radio 24 sabato 2 maggio, giorno del compleanno del leader Radicale (ne avrebbe compiuti 96).

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Amici e nemici è un programma di Radio 24 condotta da Arianna Aprile e Daniele Bellasio. Sabato 2 maggio , giorno del compleanno di Marco Pannella, la puntata è dedicata al leader del Partito Radicale. Ospiti della puntata sono: Simone Spetia, Emma Bonino e Vasco Rossi.

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politica anarchico antifascista partito radicale
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