“Un uomo che ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare. Grazie a lui sono iscritto al Partito Radicale dall'85 e per chi fosse interessato, lo dico una volta per tutte, io sono un anarchico, radicale e antifascista. Viva Marco Pannella!”. Lo dice Vasco Rossi ospite della puntata dedicata a Marco Pannella in 'Amici e nemici' condotta da Marianna Aprile e Daniele Bellasio che andrà in onda in onda su Radio 24 sabato 2 maggio, giorno del compleanno del leader Radicale (ne avrebbe compiuti 96).

Amici e nemici è un programma di Radio 24 condotta da Arianna Aprile e Daniele Bellasio. Sabato 2 maggio , giorno del compleanno di Marco Pannella, la puntata è dedicata al leader del Partito Radicale. Ospiti della puntata sono: Simone Spetia, Emma Bonino e Vasco Rossi.