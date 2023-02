Porro, ‘in 2023 restano incertezze ma spero crescita consolidata’

Per il 2023 “le incertezze sono tante per tutto il mondo produttivo, dall’energia alle materie prime, fenomeni che stiamo tutti vivendo, che influenzano da un lato la redditività di una produzione e dall’altro il potere di acquisto: ci aspettiamo sicuramente un rallentamento” ma “ci auguriamo che ci sia un consolidamento della crescita, un recupero delle marginalità e la possibilità delle aziende di investire”. Lo ha detto la presidente del Salone del Mobile, Maria Porro, a margine della presentazione della 61esima edizione della kermesse che andrà in scena negli spazi della Fiera di Milano a Rho, dal 18 al 23 aprile prossimi. “Noi siamo un settore creativo e manifatturiero - ha osservato Porro - abbiamo bisogno di ossigeno per potere investire. Mi auguro per il settore un consolidamento di ciò che è stato fatto negli ultimi anni e una maggiore marginalità”.