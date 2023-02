Porti: Confitarma, domani presentazione libro su 'Gioia Tauro la sfida vincente'

Sarà presentato domani, a partire dalle 12,30 a Palazzo Colonna, il libro "Andata in porto, Gioia Tauro la sfida vincente". L'evento, organizzato dall'autore Giuseppe Soriero, in collaborazione con Confitarma - Confederazione Italiana Armatori, sarà coordinato da Luca Sisto, Direttore Generale di Confitarma. Interverranno l'Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone - Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, e Francesco Verderami giornalista del Corriere della Sera.

Confitarma, principale espressione associativa dell'industria italiana della navigazione, da sempre promuove lo sviluppo della marina mercantile italiana, nel quadro di una politica che valorizzi il trasporto marittimo, anche attraverso l'organizzazione di momenti di approfondimento e confronto culturale. In tal senso, prendendo in prestito le parole dell'autore, l'evento sarà una preziosa occasione di "apertura alla conoscenza del porto di Gioia Tauro": tra punti di forza, criticità e potenzialità straordinarie che dal Mezzogiorno si prospettano per l'Italia e l'Europa.