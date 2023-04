Poste, è disponibile il Buono Risparmio Sostenibile

È disponibile in tutti gli uffici postali e anche online il Buono Risparmio Sostenibile, emesso da Cassa Depositi e Prestiti e collocato da Poste Italiane. Si tratta di un nuovo buono fruttifero postale che riconosce interessi fissi e, in più, la possibilità di ottenere un premio legato all’andamento di un indice azionario Stoxx Europe 600 Esg-X. Per Esg si intende 'Environmental, Social and Governance', le categorie sulle quali viene valutata un’impresa al fine di stabilirne un giudizio complessivo di sostenibilità in merito all’impatto ambientale, sociale e alle scelte organizzative effettuate.

Con una durata di 7 anni, il Buono consente di investire nel medio periodo offrendo: interessi fissi; un eventuale premio esclusivamente a scadenza, pari ad una partecipazione percentuale dell’andamento, se positivo, realizzato dall’indice Esg sottostante nel periodo di possesso del Buono, calcolato sulla base del valore nominale investito giunto a scadenza.

Come tutti gli altri buoni fruttiferi postali anche il Buono Risparmio Sostenibile è un prodotto finanziario nominativo, garantito dallo Stato italiano, soggetto ad una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi ed è esente da imposta di successione.