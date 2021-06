Premio Letterario Viareggio Rèpaci, ecco le rose della 92.ma edizione

Ecco le rose del Premio letterario Viareggio-Rèpaci 2021, 92esima edizione. Tra questi titoli saranno annunciate le terne dei finalisti sabato 3 luglio, quando avrà luogo l'incontro del presidente Paolo Mieli e di alcuni giurati con il pubblico per presentare i titoli finalisti presso il Caboto Beach Club, in via Barellai 53 a Viareggio (a partire dalle 18).

Per la sezione Narrativa, ci sono: Edith Bruck, "Il pane perduto", La nave di Teseo; Annalisa De Simone, "Sempre soli con qualcuno"; Antonio Marsilio Franchini, "Il vecchio lottatore", Nn; Pasquale Gallicchio, "Niente è perduto per sempre", Delta 3; Nicola Lagioia, "La città dei vivi", Einaudi; Gaia Manzini, "Nessuna parola dice di noi", Bompiani; Gilda Policastro, "La parte di Malvasia", La nave di Teseo; Marco Salotti, "L’amore immune", il Melangolo; Alice Urciuolo, "Adorazione", 66thand2nd

Per la sezione Poesia ecco Andrea Bajani, "Dimora naturale", Einaudi; Elisa Biagini, "Filamenti", Einaudi; Vittorino Curci, "Poesie (2020-1997"), La Vita Felice; Roberto Deidier,"All’altro capo", Mondadori; Tommaso Di Francesco, "I rabdomanti. Quattro poemetti, quattro poesie colloquiali e una favola", Manifestolibri; Elisa Donzelli, "Album", Nottetempo; Marilena Renda, "Fate morgane", L’Arcolaio, Flavio Santi, "Quanti (truciolature, scie, onde) 1999-2019", edizioni Industria & letteratura; Antoella Sbuelz, "Chiedi a ogni goccia il mare", ed. Stampa 2009.

Per la sezione Saggistica, infine, Marco Antonio Bazzocchi, "Con gli occhi di Artemisia. Roberto Longhi e la cultura italiana", il Mulino; Alberto Casadei, Alberto, "Dante", il Saggiatore; Claudio Giunta, "Le alternative non esistono. La vita e le opere di Tommaso Labranca", il Mulino; Alessandra Necci, "Al cuore dell’impero. Napoleone e le sue donne fra sentimento e potere", Marsilio; Giovanna Pancheri, "Rinascita americana. La nazione di Donald Trump e la sfida di Joe Biden", Sem; Marco Pellegrini, "Savonarola", Salerno; Walter Siti, "Contro l’impegno. Riflessioni sul bene in letteratura", Rizzoli; Gianni Sofri, "L’anno mancante. Arsenio Frugoni nel 1944-45", il Mulino; Lorenzo Tomasin, "Europa romanza. Sette storie linguistiche", Einaudi.