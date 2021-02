Prezzi da 57.000€ per UX 300e, il primo BEV di Lexus

(Adnkronos Motori)

Lexus ha annunciato il lancio sul mercato italiano di UX 300e, il primo veicolo elettrico del brand. Il SUV adotta un motore elettrico da 204 CV che consente un'accelerazione lineare ed istantanea coprendo lo 0-100 km/h in 7'5 secondi, per una velocità massima di 160 km/h. UX 300e è alimentato da un pacco batterie da 54,3 kWh di nuova concezione composto da 288 celle agli ioni di lito ad alta capacità installato sotto il pavimento dell'abitacolo e dei sedili posteriori che consente fino a 315 km di autonomia (WLTP). Il posizionamento intelligente della batteria consente di abbassare il baricentro dell'auto, creando 47 litri di spazio aggiuntivo per i bagagli rispetto a UX 250h. La batteria è offerta con un'estensione di garanzia gratuita fino a 10 anni (o un milione di km) su tutti i difetti di funzionamento e sul degrado della capacità al di sotto del 70%.

Il SUV elettrico offre la più recente tecnologia Lexus di connessione gestita tramite l'applicazione LexusLink attraverso la quale è possibile controllare lo stato di carica della batteria e l'autonomia di guida. Sono inclusi anche controlli di ricarica come la funzione timer per informare il proprietario quando il veicolo è completamente carico o programmare la ricarica in base a quando l'auto dovrebbe essere guidata successivamente. L'applicazione consente inoltre di controllare a distanza varie funzioni come l'aria condizionata, il riscaldamento dei sedili e gli sbrinatori dei finestrini. Come su tutta la gamma Lexus anche su UX 300e è di serie il pacchetto di sistemi ADAS Safety System+. La gamma UX 300e per l'Italia si articola in due allestimenti: Premium e Luxury, con prezzi da 57.000 e 61.000€ che, grazie agli ecoincentivi statali in caso di permuta o rottamazione, scendono rispettivamente a 46.500 e 50.500€. Alla clientela flotte è invece dedicata la versione Business. Le offerte di lancio propongono una soluzione leasing comprensiva di sistema di ricarica domestica tramite Wallbox ed il noleggio Kinto.