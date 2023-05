Russia, Prigozhin furioso contro Mosca: il video shock da Bakhmut

Nuova invettiva di Evgheny Prigozhin contro i vertici della difesa e le elite in Russia per la carneficina di Bakhmut. Di fronte a una fila di corpi privi di vita e insanguinati, il capo dei mercenari della Wagner cita esplicitamente il ministro della Difesa, Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore, Valery Gerasimov, per le perdite e per la mancata consegna del 70% delle munizioni necessarie, come si vede nel video che ha pubblicato sul canale Telegram della Wagner. "Voi feccia state seduti nei vostri club costosi. I vostri figli continuano a vivere, pubblicando i loro videini su youtube. Pensate di essere i padroni di questa vita. Pensate di averne il diritto dato che avete riserve di munizioni. Stiamo facendo i conti della serva: se voi fornite le quote di munizioni, abbiamo cinque volte meno morti", ha affermato.