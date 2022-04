Primark apre nuovo flagship ed headquarter nel cuore di Milano

Il conto alla rovescia è terminato. Primark, il colosso irlandese del fast fashion, ha inaugurato oggi il nuovo flagship store e headquarter per l’Italia in Via Torino, a Milano, creando oltre 250 nuove opportunità di lavoro. Questa apertura rappresenta un importante traguardo per Primark nella sua costante espansione in Europa e negli Stati Uniti, essendo il nono punto vendita in Italia e il primo in assoluto in pieno centro città. Da quando Primark ha inaugurato il suo primo negozio italiano ad Arese nel 2016, la sua offerta ha riscosso e continua a riscuotere grande apprezzamento tra i clienti italiani, senza mostrare alcun segno di rallentamento.

L'inaugurazione di oggi fa seguito ai nuovi punti vendita aperti l'anno scorso a Roma e Catania, che saranno presto seguiti anche dalle città di Torino, Bologna, Caserta, Venezia e Chieti. La superficie commerciale totale di Primark in Italia arriverà così a oltre 55.000 metri quadrati, creando 1.000 nuove opportunità di lavoro come parte della sua più ampia strategia di espansione nel mercato italiano. Il nuovo flagship si svilupperà su cinque piani, dove i clienti potranno acquistare le ultime tendenze moda e gli articoli must have per tutti i giorni, così come le collezioni in licenza - tra cui Nba e Disney - che hanno riscosso successo tra i clienti italiani, oltre a un’area dedicata agli ultimi trend in fatto di denim. Lo store di Via Torino offrirà anche un'ampia gamma di prodotti di abbigliamento e articoli del brand ‘Primark Cares’, a testimonianza dell’impegno del retailer nel rendere la moda più sostenibile alla portata di tutti. Insieme agli uffici nazionali di Primark Italia, sopra il negozio l'edificio ospiterà anche il nuovo showroom dedicato alla stampa.

“Il nostro nuovo flagship store e headquarter italiano di Milano rappresenta una vera e propria pietra miliare nel nostro percorso di espansione in Italia - afferma Luca Ciuffreda, head of Primark in Italia -. Milano ci ospita infatti dal 2016, motivo per cui siamo lieti e orgogliosi di occupare una posizione così privilegiata nel cuore del distretto dello shopping milanese. I nostri clienti italiani ci hanno accolto a braccia aperte sin dall'inizio e siamo certi che adoreranno la struttura e il design di questo nuovo store, senza parlare dell’ampia offerta tra cui potranno scegliere. Questo store ospiterà inoltre i nuovi uffici nazionali di Primark Italia e uno showroom dedicato alla stampa. In altre parole si tratta di un fantastica base di partenza per proseguire con successo nella nostra crescita in Italia”.

Il nuovo store impiegherà oltre 400 dipendenti di 24 nazionalità diverse, creando così 250 nuove opportunità di lavoro che spaziano da figure di assistenza alla vendita, visual merchandiser e addetti alle risorse umane. Molti dei dipendenti del negozio, che hanno iniziato a lavorare per Primark nel 2016 con il primo punto vendita ad Arese, assumeranno ora ruoli manageriali nel nuovo store di Via Torino, portando il numero totale dei dipendenti nell'area di Milano a più di 800.

“Milano rappresenta da sempre una piazza di riferimento per le catene di negozi internazionali - commenta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Per i grandi marchi avere un proprio store nella nostra città è un valore aggiunto, così come per Milano lo è ospitarli. L'apertura del flagship store e headquarter italiano di Primark in Via Torino ne è una chiara e tangibile dimostrazione. In questo periodo complesso, investire nell'apertura di un nuovo negozio, offrendo nuove occasioni di lavoro, richiede più coraggio e fiducia del solito: perciò Primark merita un caloroso benvenuto. E sono certo che i milanesi sapranno dare la giusta accoglienza a questo importante brand irlandese famoso per la sua grande moda a prezzi accessibili”.