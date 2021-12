Qc Terme celebra il Natale a Milano, in attesa di New York

Qc Terme, nella tradizionale cornice della spa di milanese di Porta Romana, a Milano, ha celebrato il Natale con Alessandra Grillo e la sua Brothers&Sisters, che per il tradizionale Wellness Christmas di QC Terme ha ricreato un viaggio onirico, guardato con occhi di bambino. A partire da un albero di 10 metri di altezza - arricchito da luci, doni e decori - che domina sull’ingresso principale. All’interno le giovani manager del team marketing di Qc Terme, vestite con gli abiti di Atelier Emé, hanno accolto gli ospiti. Il tutto a tema 'Grande Mela' in attesa dell'apertura di Qc Terme New York.

Gli ospiti sono stati accolti da profumo di cannella e mele caramellate, di cioccolata fumante, del sale sui bretzel, ammirando il Xmas Market come in una passeggiata tra la 5th Avenue e Central Park. Presenti anche delle 'bancarelle di strada' che hanno offerto i tradizionali pancakes dolci e salati e i foodtruck da cui sono stati serviti il Mac&Cheese o gli Spaghetti&Meatballs, il tacchino con le sue salse, gli hamburger e gli hot dog. Ad allietare la celebrazione della storica fusion tra culture culinarie le bollicine di Ferrari Trento che, anche nel 2021, con 12 medaglie d’oro e 8 d’argento, si è aggiudicata il titolo di 'Sparkling Wine Producer of the Year' nel 'The Champagne & Sparkling Wine World Championships', il concorso ideato e presieduto da Tom Stevenson, esperto mondiale di bollicine.

Inoltre, Qc Terme ha disegnato per i propri ospiti uno speciale Christmas show - omaggio alla New York natalizia raccontata da tanti film - realizzato appositamente per l’occasione dal team creativo di Palco5, nota per le grandi produzioni teatrali e concertistiche ('Broadway Celebration' e 'Stars a Pop Rock Celebration' 'Xmas Gala'). Uno spettacolo in stile Broadway style, che ha strizzato l’occhio alle grandi produzioni internazionali. La regia è stata affidata a Melina Pellicano, già conosciuta per produzioni nazionali come 'A Christmas Carol - Musical' e 'Il Principe Ranocchio Musical'. Le musiche sono state appositamente curate dal maestro Stefano Lori. 50 gli abiti di scena realizzati su misura per lo show, 30 artisti sul palco tra performer, e musicisti tra i più conosciuti in Italia, e un corpo di ballo d’eccezione coordinato dalla Compagnia Bit. Ospite della serata, il Sunshine Gospel Choir, fondato e diretto da Alex Negro, reduce da grandi successi televisivi, come Italia’s Got Talent, e vincitore del Gospel Jubelee Award come miglior coro italiano.

Dopo l’apertura dell’ultimo Qc store in via Fiori Chiari, a Brera, con le anteprime di Qc NY scopribili attraverso una experience multisensoriale, e in cui è in vendita in esclusiva Aria New York, la nuova profumazione d’ambiente dedicata alla Grande Mela, lo show è stato il secondo appuntamento di celebrazione dell’avventura americana del gruppo. “Il desiderio di aprire a New York - spiegano Andrea e Saverio Quadrio Curzio, rispettivamente amministratore delegato e presidente di Qc Terme - è nato quasi dieci anni fa dall’idea di esportare il nuovo modello di benessere italiano, che tiene al centro la gratificazione delle persone e che riteniamo possa essere molto apprezzato nelle grandi città del Nord America. Inoltre lavorare in mercati con maggiore capacità e propensione alla spesa, anche se molto competitivi e maturi sui servizi alla persona nel tempo libero è una sfida che ci affascina così come il creare opportunità di lavoro e di prospettive di crescita con un modello molto sostenibile sotto tutti i punti di vista".