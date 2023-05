Qualcomm compra Autotalks, connected car e guida sicura

Qualcomm Incorporated ha annunciato che la sua controllata Qualcomm Technologies, Inc. ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione dell'israeliana Autotalks, un'azienda di semiconduttori senza fabbrica che si dedica alle comunicazioni V2X (vehicle to everything, ossia progettate per consentire ai veicoli di comunicare tra loro e con l'ambiente circostante), dal 2009. L'azienda fornisce soluzioni V2X globali dual-mode qualificate per il settore automobilistico e compatibili con diversi standard V2X, progettate per ridurre le collisioni e migliorare la mobilità. Grazie all'acquisizione, le soluzioni di sicurezza autonome di Autotalks, pronte per la produzione e a doppia modalità, saranno incorporate nel portafoglio di prodotti Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm Technologies, la serie completa di piattaforme automobilistiche connesse al cloud dell'azienda.

"Abbiamo investito nella ricerca, nello sviluppo e nell'implementazione del V2X dal 2017 e crediamo che, con la maturazione del mercato automobilistico, sarà necessaria un'architettura di sicurezza V2X autonoma per migliorare la sicurezza degli utenti della strada e i sistemi di trasporto intelligenti", ha dichiarato Nakul Duggal, senior vice president & GM, automotive, Qualcomm Technologies, Inc. "Condividiamo l'esperienza decennale e l'impegno di Autotalks nel realizzare tecnologie e prodotti V2X con l'obiettivo di risolvere le sfide della sicurezza degli utenti della strada nel mondo reale. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per fornire soluzioni V2X globali che contribuiranno ad accelerare il time-to-market e a consentire l'adozione di massa sul mercato di questa importantissima tecnologia di sicurezza".