Quarantena covid, Fedriga e Zaia: "Va rivista per vaccinati"

La quarantena per i vaccinati va rivista. E' la posizione d Massimiliano Fedriga e Luca Zaia, governatori di Friuli Venezia Giulia e Veneto. "Condivido la riflessione che vada rivista la quarantena per i vaccinati" contro il covid. "Massima sicurezza senza bloccare il Paese", scrive su Twitter Fedriga, che è anche presidente della conferenza delle Regioni.



"Non sono uno scienziato, ma secondo me è opportuno cominciare a fare un ragionamento" sulla quarantena per i vaccinati con terza dose, dice Zaia aggiungendo "che se c'è il supporto scientifico, il tema della quarantena sul vaccinato deve essere assolutamente rivisto, il Cts si esprima".

Nelle stesse ore, arriva la dichiarazione di Donato Greco, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts). "La quarantena da sempre è pensata per ridurre i contagi e sappiamo che questo Covid ha una trasmissibilità di alcuni giorni, con notevole variabilità, in quanto il tempo di incubazione va da 2 a 14 giorni. C'è quindi un ampio range, all'interno del quale credo sia pensabile discutere di una riduzione della quarantena", afferma a Sky Tg24.