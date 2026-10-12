Quarta riunione del gruppo informale sulla competitività europea

In vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, il Presidente del Consiglio ha preso parte al quarto vertice del gruppo informale sulla competitività europea, insieme ai leader di 18 Paesi Ue e ai vertici della Commissione europea. Al centro del confronto tre dossier strategici per il futuro dell’economia europea: costo dell’energia, semplificazione delle regole e rapporti commerciali internazionali. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza che dal prossimo Consiglio europeo arrivino indicazioni politiche chiare e concrete, a partire dagli interventi per ridurre il costo dell’energia e per sostenere la competitività dell’industria europea. Tra le iniziative evidenziate, assumono particolare rilievo le proposte elaborate con il Primo Ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babiš, volte ad attenuare gli oneri connessi all’ETS (Emissions Trading Scheme), rafforzare il sostegno ai settori industriali più vulnerabili e prevedere un ulteriore rinvio dell’attuazione dell’ETS2. In tema di semplificazione normativa, è stata ribadita la necessità di ridurre gli adempimenti europei considerati eccessivamente onerosi o non essenziali. Sul fronte del commercio internazionale, invece, è emersa la necessità di un maggiore impegno comune per aumentare la capacità dell’Unione di competere a livello globale, oltre che assicurare condizioni più eque alle aziende europee.

Il comunicato del Governo