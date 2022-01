Quirinale 2022, Conte: "Frattini? Non l'ho visto né sentito"

Oggi ha lasciato la Camera per diverse ore: ha incontrato potenziali candidati? "No, non ho incontrato né sentito alcun potenziale candidato", risponde il leader M5S Giuseppe Conte, intercettato dall'Adnkronos per strada in centro a Roma. Neppure Frattini? "Assolutamente no", assicura l'ex premier. "Non ho incontrato né sentito Frattini" aggiunge.

Ha avuto scambi con i leader degli altri partiti, oggi? "Sì, abbiamo avuto continui scambi e spero davvero che si possa convergere al più presto su un candidato, su una figura ampiamente condivisa" dice Conte all'Adnkronos. "Gli italiani ci guardano e dobbiamo dimostrare a tutti il nostro senso di responsabilità. In particolare le forze di centrodestra devono accettare questo confronto, sono ormai due giorni che continuano a cercare tra loro una sintesi unitaria".

"Questo è il momento di stringere questo confronto con le altre forze politiche per trovare una soluzione concreta e condivisa, non per complicare ulteriormente il quadro. Confido che le forze di centrodestra accettino al più presto questo confronto" conclude.