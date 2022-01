Quirinale, stilista Balestra: "Berlusconi? Al di là di Draghi non vedo uomini rappresentativi".

"Non so se Berlusconi possa essere l'uomo adatto a salire al colle. Sono convinto che, in questo momento, a parte Draghi, non ci sia nessuno che possa rappresentare il Paese. L'Italia ha bisogno di una persona molto autorevole e specchiata. Mi sembra che tutti abbiano qualche difettuccio". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos lo stilista Renato Balestra commentando la candidatura del Cavaliere a presidente della Repubblica.

"Non c'è dubbio - ha aggiunto Balestra- Berlusconi è una persona intraprendente, dinamica, affidabile forse, ma serve un uomo che rappresenti il Paese, vicina al popolo e alle istituzioni internazionali, che prenda a cuore questo suo incarico. In fondo il presidente della Repubblica è il capo spirituale, politico e morale di una nazione".