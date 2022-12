E il secondo non italiano dopo Karol Wojtyla in quasi cinquecento anni

Joseph Ratzinger è stato l'ottavo papa tedesco nella storia della Chiesa e il secondo non italiano dopo Karol Wojtyla in quasi cinquecento anni.

Questi i suoi predecessori tedeschi sul soglio pontificio:

- Gregorio V (996-999), precedentemente conosciuto come Brun, figlio del duca Otto di Carinzia ed eletto Papa dall’imperatore Otto III. Fu seppellito nella Basilica romana di San Paolo.

- Clemente II (1046-1047) era il nobile sassone Suidger. Il clero e il popolo di Roma lo elessero pontefice con l'approvazione dell'imperatore, ma venne avvelenato e morì il 9 ottobre del 1047. E' l'unico Papa ad essere stato seppellito non in Italia: le sue spoglie riposano nella cattedrale di Bamberg, in Germania.

- Damasus II, il cui pontificato fu tra i più brevi della storia (dal 17 luglio al 9 agosto del 1048): era un nobile tedesco conosciuto con il nome di Poppo, già vescovo di Brixen. Si ritiene sia morto di malaria e tumulato nella chiesa di San Lorenzo fuori le Mura a Roma.

- Leone IX (1049-1054): fu celebre per i suoi attacchi alla pratica della simonia, ossia della vendita di cariche ecclesiastiche, e alla corruzione del clero. Alla fine del suo pontificato si verificò lo scisma con la Chiesa d’Oriente. Anni dopo la sua morte venne proclamato beato.

- Vittorio II (1055-1057): il vescovo Gebhardt della diocesi di Eichstaett fu l'ultimo Pontefice ad essere eletto dall’imperatore del Sacro Romano impero e viene considerato un riformatore della chiesa. Venne seppellito a Ravenna. Ratzinger è insieme a Vittorio II l’unico Papa ad essere stato prima vescovo in Germania.

- Stefano IX (2 agosto 1057-29 marzo 1058): era conosciuto con il nome di Friederich, figlio del Duca della Lorena, oggi parte della Francia. Sostenitore della riforma della Chiesa, morì durante un viaggio a Firenze, dove venne seppellito.

- Adriano VI (9 gennaio 1522-14 settembre 1523) proveniva da Utrecht, oggi in Olanda, da una famiglia di umili origini. E' stato l'ultimo Papa non italiano prima del polacco Karol Wojtyla eletto nel 1978.