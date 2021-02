Recovery, Bianchi (Wwf Italia): 'Non sprechiamo la crisi, allineare Pnrr con Green Deal'

Roma, 16 feb. - (Adnkronos)

"Non dobbiamo sprecare la crisi. Il nostro Pnrr nazionale dovrà essere allineato al Green Deal perché il Next Generation Eu, ovvero i fondi comunitari, lo è già e se non metteremo a punto il nostro piano nazionale rischiamo di non avere le risorse necessarie e di non riuscire a rendicontarle. Servono innovazione, tecnologia e la consapevolezza del cambiamento epocale, soprattutto nei nostri sistemi produttivi". Così Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia, in occasione della presentazione del nuovo blog del Gse, Element+, in diretta streaming sul sito di Adnkronos.

Sul nuovo ministero della Transizione ecologica, Bianchi ha raccontato che, in occasione delle consultazioni delle associazioni ambientaliste con Draghi, "ero entrata con una richiesta precisa: avere un ministero a tutto tondo, forte e autorevole, capace di rappresentarci nel mondo perché quest'anno avremo molte scadenze e presidenze importanti e serve un ministero capace di governare la trasversalità degli interventi che saranno necessari".

Importante, su questi temi, la comunicazione. "Il covid ha rallentato la sensibilità sui temi della sostenibilità, per questo il paradigma culturale deve essere ulteriormente rafforzato e noi comunicatori abbiamo un grande lavoro da fare", dice Bianchi che aggiunge: "nell'informazione ci vuole rigore. A Draghi abbiamo portato l'appello dei Fridays for Future che si volevano rivolgere al presidente con proprio con quello slogan del 'whatever it takes' chiedendogli di fare lo stesso con ecologia e ambiente. Rigore è anche questo, seguire i nuovi linguaggi e il cambiamento degli strumenti".