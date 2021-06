Recovery, Gentiloni: "Riforme per rendere investimento permanente, non basta rimbalzo"

"Le riforme servono non solo per spendere soldi da qui al 2026 ma per rendere permanente questo investimento". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale nel corso del webinar 'Recovery Plan, turismo e cultura, piani dei principali paesi europei a confronto' promosso dalla 'Associazione Civita'. "Noi non andiamo alla ricerca di un semplice rimbalzo per tornare alla situazione del pre covid con tassi di crescita modesti. L'obiettivo è invece quello di una crescita stabile e sostenibile dal punto di vista ambientale, riducendo le disuguaglianze prodotte dalla pandemia", ha proseguito Gentiloni.

Il commissario Gentiloni sottolinea poi che "su turismo e cultura l'offerta deve essere resa più competitiva e sostenibile dal punto di vista ambientale. Più in generale non c'è soltanto una massa di miliardi, ma l'esigenza di riformare il sistema per poter spendere questi soldi", ha concluso Gentiloni.