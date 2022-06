Referendum, Bagnai (Lega): "Littizzetto al mare? Con Craxi italiani reagirono diversamente"

"Quando persone di statura politica più elevata rispetto a quella della dottoressa Littizzetto invitarono gli italiani ad andare al mare le cose poi finirono in un altro modo. L'episodio non è felice, ma resta nell'ambito della libertà di espressione del pensiero, che il mio partito tutela e altri no. Aspettiamo che gli italiani prendano atto e reagiscano, come già reagirono illo tempore, approfittando di questa opportunità di esprimersi con il voto". Lo dice all'Adnkronos il senatore leghista Alberto Bagnai, commentando le parole a 'Che tempo che fa' di Luciana Littizzetto sui referendum del 12 giugno, con chiara allusione alla famosa dichiarazione di Bettino Craxi che nel 1991 invitò gli italiani ad andare al mare anziché pronunciarsi sulla consultazione referendaria promossa da Mario Segni per l'abrogazione delle preferenze multiple.