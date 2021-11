Per tutelare le donne vittime di violenza occorrono “ancora molti sforzi”, dando più “fondi alle case rifugio” e “sostegni a chi resta sola”. L’Ue deve mettere fondi a disposizione per uno “sportello europeo” di sostegno alle donne, in tutti e 27 gli Stati membri. Lo sottolinea l’eurodeputata di Forza Italia Luisa Regimenti, a Strasburgo a margine della plenaria del Parlamento Europeo, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne.